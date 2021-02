Pacientes avaliam rapidez e eficácia de novo teste para detecção da Covid-19

Em uma semana de aplicação do novo teste para a detecção do coronavírus, os pacientes do Centro de Triagem da Covid-19, instalado na Arena Pantanal, avaliaram positivamente a rapidez e eficácia da tecnologia.

O Governo de Mato Grosso optou pelo método da pesquisa de antígeno com o objetivo de aprimorar o protocolo de atendimento à população.

Para o universitário Cleber Rosa Cebalho, de 44 anos, o novo teste é prático, pois o resultado é ágil e eficiente. “Achei muito prático. O atendimento é de primeira, não tenho o que reclamar. O local está bem arejado, o pessoal está preparado e equipado para receber as pessoas”, avalia o morador do bairro Jardim Pauliceia, em Cuiabá, que decidiu fazer o teste como medida de prevenção após apresentar sintomas e estar no grupo de risco.

Testagem para covid 19 na arena Pantanal

Créditos: Christiano Antonucci

Com dificuldade de fazer o teste da Covid-19 em outros locais da capital, a autônoma Marilize Gomes dos Santos, de 47 anos, resolveu procurar o serviço do Centro de Triagem e ficou surpresa com o trabalho realizado, já que a expectativa não era boa devido às suas experiências anteriores.

“Eu achei o teste excelente, de grande valia. Antes tínhamos essa dificuldade de fazer o teste e hoje eu vim aqui e me surpreendi positivamente com toda a estrutura e o atendimento que o Governo do Estado está nos oferecendo. Estamos sendo muito bem atendidos”, conta a moradora do bairro Santa Marta, na capital.

Testagem para covid 19 na arena Pantanal

Créditos: Christiano Antonucci

O atendente Everton Roberto, de 34 anos, pontuou a confiança que o teste garante aos pacientes. “É um teste mais confiável e super-rápido. Nota 10! Aqui ainda não tem demora, os setores são bem discriminados”, acrescenta o paciente que saiu do bairro Itapagé, em Cuiabá, em busca do serviço devido a alguns sintomas que vinha apresentando.

Método de testagem

O novo teste é feito por pesquisa de antígeno, que atesta o resultado em 15 minutos e é considerado ideal para o diagnóstico da doença. Em busca de um serviço mais eficiente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), optou pela tecnologia e disponibiliza o teste aos pacientes do Centro de Triagem desde o dia 03 de fevereiro.

Nos cinco primeiros dias de atendimento, 3.891 pessoas realizaram o novo teste. Dessas, 708 (18,2%) testaram positivo, 3.183 testaram negativo (81,8%) e não houve registro de casos suspeitos devido à eficácia da nova modalidade ser maior que 90%.

Comparando os dados registrados especificamente nesses cinco dias em relação aos números acumulados, foi constatada o aumento em 2% de casos positivos e em 25% de casos negativos no Centro de Triagem – fato que atesta a maior assertividade deste método de testagem.

Testagem para covid 19 na arena Pantanal

Créditos: Christiano Antonucci

Para a realização do teste por antígeno, é extraída com o swab (espécie de cotonete) uma secreção da nasofaringe e colocada em solução de soro. Cinco gotas deste líquido são adicionadas à placa de teste e em minutos o resultado está pronto.

De acordo com a enfermeira do Centro de Triagem, Emily de Oliveira, o novo teste é mais eficiente que o teste rápido de sangue porque pode ser colhido a partir do terceiro dia do sintoma.

“Isso significa que o paciente com apenas três dias de sintoma já consegue detectar se está ou não com Covid-19 e isso é importante porque, ao detectar a doença na fase inicial, é possível conseguir um isolamento social mais eficiente e a pessoa não transmitirá o vírus para outras”, explica a profissional.

Novos testes rápidos começam a ser aplicados no Centro de Triagem Covid-19

Créditos: Tchélo Figueiredo – SECOM/MT

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. São entregues até 900 senhas por dia, sendo 500 emitidas pela internet – por meio do link triagem.mt.gov.br – e 400 senhas presenciais entregues das 6h às 6h45.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas. O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n – Verdão, em Cuiabá.