Padrasto é acusado de abusar de menina de 5 anos

Um Boletim de Ocorrência (BO) relatando um caso de estupro de vulnerável foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite dessa terça-feira (16), em Rondonópolis (MT). No documento consta que uma menina de 5 anos foi abusada pelo padrasto na cidade de Poxoréu (MT).

A PM foi solicitada para comparecer no Pronto Atendimento Infantil no bairro Santa Marta onde a menina havia dado entrada com a suspeita de estupro.

O pai da menina informou que a garota mora com a mãe na cidade de Poxoréu e que foi buscar a filha na residência da avó materna para passar alguns dias com a criança.

Ainda conforme o pai da vítima, no momento em que sua atual esposa foi dar banho na menina, a garota relatou que estava sentindo dores nos órgãos genitais. A menina disse para o pai e a madrasta que estava dormindo na casa da mãe quando o padrasto passou as mãos em suas partes íntimas. A criança ainda disse que sempre fingia estar dormindo, pois ficava com medo.

A menina fez o mesmo relato para a oficial da PM e disse ainda que o suspeito levantava várias vezes durante a noite para tocá-la.

A equipe do Conselho Tutelar foi acionada. A criança passou por atendimento médico, mas não fez exame de corpo delito.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência Nº: 2021.44106.