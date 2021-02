Palmeiras enfrenta Tigres neste domingo para decidir vaga na final do Mundial

Em jogo válido pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, Palmeiras e Tigres-MEX se enfrentam neste domingo (7), em jogo único, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Education City, em Doha, no Qatar.

Campeão da Copa Libertadores da América 2020 após derrotar o Santos por 1 a 0, no Maracanã, o Palmeiras conquistou o bicampeonato continental e garantiu a vaga para o Mundial.

O Tigres, por sua vez, faz sua primeira participação na competição internacional. A equipe mexicana assegurou a vaga na semifinal do torneio ao conquistar a Concacaf Champions League e derrotar, de virada, na última quinta-feira (4) o Ulsan, da Coreia do Sul, pelo placar de 2 a 1, nas quartas de final do torneio da Fifa.

Quem avançar encara o vencedor da partida entre Bayern de Munique e Al-Ahly, do Egito, que jogam na segunda-feira (8).

Lucas Esteves assume vaga

Gabriel Veron não conseguiu se recuperar de uma lesão na coxa esquerda a tempo e, portanto, não teria condições físicas de atuar na semi e nem em uma eventual final. Desta forma, foi cortado da lista de relacionados do torneio. O lateral Lucas Esteves assume a posição.

Javier Aquino pode ser desfalque

Durante a partida contra o Ulsan, da Coreia do Sul, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, o meio-campista Javier Aquino sofreu uma colisão na cabeça e deixou o gramado. O atleta foi levado ao hospital e a ferida exigiu dois pontos.

Porém, o Tigres tranquilizou os torcedores nas redes sociais informando que Javier está bem e, após exames de estudos de imagem (TC e RAIO-X) com resultados normais e prognóstico reservado, o atleta será observado até momentos antes do duelo contra o Palmeiras.

Horário, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Tigres-MEX

Data: 7 de Fevereiro de 2021

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Education City, em Doha, no Qatar

Árbitro: Danny Makkelie-HOL

Assistentes: Mario Diks e Hessel Steegstra-HOL (auxiliares); Maguette Ndiaye-CAM (quarto árbitro)

VAR: Kevin Blom-HOL

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Gabriel Veron, Luan Silva e Wesley (machucados).

TIGRES-MEX: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Diego Reyes, Francisco Meza e Carlos Salcedo; Jesús Dueñas, Rafael Carioca, Guido Pizarro e Luis Quiñónes; Javier Aquino (Fulgencio) e André-Pierre Gignac. Técnico: Tuca Ferretti.

Desfalques: Javier Aquino (machucado).