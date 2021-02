Devido ao início do ano letivo, janeiro e fevereiro sempre foram meses de papelarias e livrarias cheias. Em 2021, com a pandemia do novo coronavírus, o movimento típico do período foi substituído por uma procura tímida de materiais escolares.

Edson Robson é empresário na área e explica que neste início de ano a queda nas vendas chega a 60%, na comparação com 2020.

Entenda o cenário na reportagem abaixo.