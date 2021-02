Para impedir colisão frontal, motorista de van bate em bloco de concreto

Um acidente aconteceu na noite desta terça-feira (09), na Avenida Bandeirantes próximo da MT – 130 nas proximidades do Jardim das Flores em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista Evangelista Lopes de Souza que conduzia o veículo Van.

Ele seguia sentido Anel Viário e no momento que se aproximava da ponte do Jardim das Flores que está em obras se assustou com o concreto no meio da pista, pois estava sem sinalização e jogou a Van para a pista contrária.

Um outro veículo, Uno de cor azul descia e para não bater no carro o senhor Evangelista foi para lado dos concretos novamente e por pouco não caiu no córrego.

A Polícia Militar compareceu no local e ninguém se feriu.