Parceria da Unemat e Unegro viabiliza curso preparatório para pós-graduação

Uma parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e a União dos Negros pela Igualdade (Unegro) permitiu a criação de um curso preparatório para Mestrado e Doutorado. Ao todo, serão oferecidas 200 vagas divididas em cinco polos espalhados pelo estado e o curso será totalmente online e gratuito.

De acordo com a presidente da Unegro de Rondonópolis, Luzia Nascimento, o objetivo é preparar alunos que já concluíram a sua graduação, assim como aqueles que estejam concluindo, para fazerem um Mestrado ou Doutorado. “Nós percebemos que muitas pessoas, principalmente aquelas que passaram pelo Cursilho Zumbi dos Palmares (preparatório para o Enem e vestibular) terminam sua graduação e param. Por isso pensamos e desenvolvemos esse curso. Eles aprenderão a fazer o projeto de Mestrado, coisas assim. Eles passarão por cinco disciplinas fundamentais para essa preparação”, explicou.

Ainda de acordo com Luzia Nascimento, que coordenará o curso em Rondonópolis, o público-alvo do mesmo são pessoas negras, indígenas, mulheres, deficientes físicos, quilombolas, travestis, transexuais, transgêneros, camponeses e agricultores familiares. “Esses públicos historicamente excluídos serão o público-alvo desse curso. O nosso objetivo é estimular essas pessoas a fazerem sua pós-graduação”, completou.

As inscrições para o curso, chamado “Diferença que Faz Diferenças”, já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Unemat, clicando sobre o ícone do projeto “Diferença que faz Diferenças”. Essas inscrições se encerram no próximo dia 28, são oferecidas 40 vagas em cada um dos cinco polos e o curso começa em abril e só deve ser concluído no ano que vem.

Mais informações podem ser obtidas com a própria coordenadora do curso, pelo telefone 66-99651-1620.