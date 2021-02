Pátio impõe “toque de recolher” e fixa horário para abertura de comércios

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (Solidariedade), determinou uma espécie de “toque de recolher” no Município, em razão do crescimento de casos de infecção e reinfecção pela Covid-19.

A medida consta em um decreto que passa a vigorar a partir desta sexta-feira (26) e que é assinado também pela secretária Municipal de Governo, Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca.

“Fica determinado o isolamento social de segunda-feira a domingo, após as 22 horas, podendo circular novamente a partir das 5 horas do dia seguinte”, diz trecho do documento.

Conforme Pátio já havia antecipado, também foram fixados horários para o funcionamento de estabelecimentos comerciais na cidade: de segunda a domingo, das 5 horas às 22 horas. A exceção fica por conta de serviços na área da saúde, que não precisam respeitar esses horários.

Os estabelecimentos deverão realizar o controle do fluxo de pessoas no interior de seus estabelecimentos, respeitando 30% da capacidade de lotação.

Ainda conforme o texto, as conveniências só poderão comercializar seus produtos mediante entrega ou retirada rápida pelos clientes, não podendo manter mesas e cadeiras para consumo no local.

Também está proibida a utilização de som, ao vivo ou mecânico, em qualquer estabelecimento da cidade.

Conforme boletim divulgado pela secretaria de Estado de Saúde na última quinta-feira (25), Rondonópolis está entre os 13 municípios de Mato Grosso com classificação de risco alto para contágio do vírus.