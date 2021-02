Pescador encontra pérola laranja que vale mais de R$ 1,8 milhão

No último dia 27 de janeiro, o pescador Hatchai Niyomdecha, 37, estava em uma praia na província de Nakhon Si Thammarat, no sul da Tailândia. Acompanhado de membros da família, ele pegava pedaços de ostras para usar na decoração da casa, quando encontrou uma boia com três belas conchas grudadas. Até então, ele não desconfiava de sua sorte.

Hatchai chegou em casa e começou a abrir as conchas, com a ajuda de seu irmão, Worachat. Quando eles abriram a terceira, tiveram a surpresa: encontraram uma enorme pérola laranja de melo melo (um tipo de caramujo marinho), uma das mais raras e valiosas do mundo.

Com pouco menos de 7,7 gramas, a pedra preciosa foi avaliada em 10 milhões de bahts tailandeses (o equivalente a US$ 233,5 mil ou R$ 1,8 milhão). Um valor que pode mudar a vida da família Niyomdecha, todos pescadores de pouca renda, da noite para o dia.

“Mudar a vida”

“Quero vender a pérola pelo maior preço que puder. Esse dinheiro não vai só mudar minha vida, vai mudar meu destino. Toda a minha família vai poder viver melhor”, disse Hatchai Niyomdecha.

Depois que a notícia da pérola se espalhou pela Tailândia, um empresário de outra província ofereceu o equivalente a R$ 180 mil pela pedra, mas a família recusou. Um colecionador fez uma oferta de cerca de metade do valor de mercado, 5 milhões de bahts, cerca de R$ 900 mil, e também não teve sucesso.

Um terceiro comprador em potencial, da China, ofereceu à família o valor que eles querem, mas pediu para avaliar a pedra pessoalmente. Ele deve chegar à Tailândia na semana que vem, mas terá de cumprir uma quarentena de 14 dias por conta da pandemia do novo coronavírus antes de poder visitar a vila onde os Niyomdecha vivem.

As pérolas de melo melo têm colorações que vão do cobre ao marrom e as laranjas são as mais caras e raras. Elas são normalmente encontradas no Mar do Sul da China.