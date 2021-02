PJC prende em flagrante suspeito de matar irmão de policial em cemitério

A Polícia Civil de Porto dos Gaúchos (663 km a médio-norte de Cuiabá) prendeu em flagrante um homem de suspeito pelo homicídio de Mateus Riato, de 18 anos, ocorrido na noite do sábado.

A Delegacia da Polícia Civil do município foi comunicada sobre um corpo encontrado dentro de uma cova no cemitério da cidade, na manhã do domingo, 21 de fevereiro. A equipe foi até o local para checar as informações e descobriu que a vítima era irmão de um policial militar da cidade.

Em investigação para esclarecer o crime, os policiais civis localizaram uma testemunha ocular que presenciou a vítima e o suspeito, de 23 anos, discutindo na porta do cemitério na madrugada de sábado para domingo. Segundo a testemunha, o suspeito agrediu a vítima, forçando-a a entrar no cemitério e, após, escutou disparo de arma de fogo.

A partir das informações coletadas, a Polícia Civil identificou o suspeito e conseguiu prendê-lo quando tentava fugir da cidade. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante e permaneceu em silêncio durante o interrogatório.

Durante as diligências, os policiais coletaram diversos elementos de informação, como testemunhos e conversas em aplicativos que embasarão o inquérito.

O delegado de Porto dos Gaúchos, João Antônio Batista Ribeiro Torres, representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

As investigações continuam para averiguar se há outros envolvidos e a motivação do crime.