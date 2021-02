PM prende 4 em flagrante no momento que tentavam roubar carreta

Uma ação rápida e bem coordenada da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de 4 indivíduos no momento em que estes tentavam roubar uma carreta. A tentativa de roubo aconteceu por volta de 15 horas e os meliantes foram detidos na estrada que leva ao Campo Limpo, zona rural de Rondonópolis, e o motorista foi libertado sem ferimentos.

De acordo com o tenente-coronel Gleber Cândido, comandante do 5º BPM, os policiais militares ficaram sabendo da situação por conta da chamada “ocorrência da mãozinha”, quando populares visualizaram uma carreta parada com algumas pessoas ao redor da mesma e desconfiaram de que algo ali não estaria certo e, assim que encontraram com uma viatura da PM que trabalha no patrulhamento da zona rural, os mesmos deram um sinal com a mão, parando os policiais para informar do acontecimento.

Esses policiais então imediatamente pediram reforços e foram até o local indicado, onde encontraram dois indivíduos que estavam tentado roubar a dita carreta. O motorista estava, rendido, dentro da cabine do caminhão com os dois indivíduos, sendo que um deles portava um revólver calibre 32 e ameaçava atirar no motorista, caso esse falasse algo sobre o roubo com os policiais.

No momento em que os policiais chegaram até bem próximo do veículo pesado, o motorista do mesmo, identificado apenas pela inicial R., abriu a porta do mesmo e saiu rapidamente, pedindo socorro. Os dois meliantes foram presos e a arma apreendida com três munições intactas no tambor.

Dois outros indivíduos que estavam em um veículo VW Gol de cor azul davam suporte aos bandidos e, no momento em que iriam ser abordados, fugiram pelo mato, mas foram seguidos pelos policiais e também acabaram presos.

A PM agora procura identificar a pessoa que seria a receptadora da carreta.

Entenda melhor o caso

De acordo com o motorista da carreta, uma pessoa que se identificou com o nome de Ricardo teria entrado em contato com ele e contratado um frete para levar uma carga de adubo de Rondonópolis para a cidade de Ponta Porã (MS). Sem desconfiar das verdadeiras intenções do suposto contratante, ele rumou para a estrada que leva à localidade rural do Campo Limpo, onde dois homens o esperavam para levá-lo até o local onde a carga seria carregada no caminhão.

Depois de andarem uns três quilômetros, os dois pediram para ele parar para que duas outras pessoas entrassem na carreta, momento em que o motorista desconfiou de algo errado e os bandidos lhe apontaram a arma, anunciando o assalto.

Ele ficou na cabine da carreta por cerca de uma hora antes da chegada da PM e o roubo só não foi concluído com êxito porque o carro que dava suporte para os bandidos teve um defeito mecânico.