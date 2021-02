PM prende suspeitos por tráfico de drogas no Centro América

A Polícia Militar prendeu três pessoas por envolvimento com o tráfico de entorpecentes no bairro Centro América, em Cuiabá. A prisão dos dois homens, de 30 e 37 anos, e de uma mulher de 25 anos, aconteceu no sábado (20), na capital. Na ação, os policiais apreenderam R$ 3 mil, uma barra de maconha e 135 porções de pasta base de cocaína.

Durante o período da tarde, a equipe da Cavalaria da PM realizava patrulhamento na avenida principal do bairro Centro América, quando recebeu informações, de que o chefe do tráfico de drogas do bairro estaria com um novo ponto de vendas de entorpecentes. A residência foi apontada por usuários de drogas.

Os policiais da Cavalaria da PM pediram apoio do Batalhão Rotam e juntos, fizeram a abordagem a uma mulher que estava em frente da casa denunciada. A polícia notou que vários usuários de drogas correram, fugindo do local e que o suspeito apontado por ser o chefe do tráfico no bairro estava pulando muro da residência. Durante a fuga, o suspeito deixou cair uma porção grande recheada com 134 porções de pasta base cocaína.

A mulher abordada foi identificada como esposa do suspeito, no quarto da casa, a PM apreendeu uma porção de pasta base, R$ 12 mil em cédulas trocadas; dinheiro do qual o pai da suspeita afirmou ser oriundo de acordos trabalhistas, sendo que deste total, R$ 275 não foram justificados.

Durante a diligência, os policiais acionaram a equipe do canil do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Na residência, os cães farejadores localizaram vários papelotes vazios, rolo de papel filme e tesoura, materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

A polícia verificou outra residência que seria de um suspeito envolvido na quadrilha, no corredor do imóvel a PM apreendeu meia barra de maconha e R $2.580,00. O homem confessou que comercializava drogas na região há um ano e justificou que a prática ilegal seria para ajudar com os custos em decorrência de sua deficiência física, já que é cadeirante.

A mulher, um homem usuário de drogas e o suspeito preso na outra residência foram presos e conduzidos à delegacia.

A suspeita presa já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e a PM identificou que o marido dela, que conseguiu fugir, faz uso de tornozeleira eletrônica e já foi preso por tráfico de drogas.