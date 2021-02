Autores de três homicídios ocorridos nos últimos 20 dias são identificados

Três homicídios ocorridos nos últimos 20 dias foram esclarecidos pela Polícia Civil do município com a identificação dos autores do crime. As investigações seguem em inquéritos policiais distintos que serão encaminhados para à Justiça nos próximos dias com a elucidação dos fatos e identificação da autoria.

Entre os casos está o homicídio que vitimou, Jarles Ribeiro de souza, ocorrido no dia 28 de janeiro, em um sítio, na zona rural do município. Na ocasião, a vítima foi até o sítio para ameaçar e agredir o dono da propriedade, chegando a pegar uma faca para matá-lo.

Ao presenciar a agressão, um funcionário do sítio efetuou um disparo de espingarda contra vítima, que não resistiu ao ferimento. O caso é tratado como legítima defesa de terceiro e o inquérito policial será encaminhado para o Fórum nos próximos dias.

O segundo homicídio, ocorreu no dia 06 de fevereiro, no bairro Módulo 06, ocasião em que a vítima, Léo Espírito Santo, foi assassinada com golpes de faca. Segundo as investigações, o crime foi motivado por um desentendimento entre a vítima, o suspeito e uma terceira pessoa que estava na casa.

Através da oitiva de testemunhas, foi possível identificar o autor do crime e esclarecer que o terceiro tentou separar o suspeito da vítima, enquanto ele aplicava os golpes de faca. O suspeito que tem passagens anteriores continua foragido e será indiciado em inquérito policial.

A terceira vítima, Rodrigo da Silva Guimarães, foi espancada no dia 11 de fevereiro, no bairro Módulo 06, ocasião em que foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (16).

Em análise de imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil conseguiu identificar dois adolescentes como autores das agressões. Os menores, apontados como integrantes de uma facção criminosa, foram ouvidos na Delegacia de Juína, onde confessaram a autoria das agressões.

O caso está com a autoria esclarecida, faltando apenas alguns detalhes relacionados à motivação, para finalizar as investigações. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público que tem a competência de pedir pela internação dos menores.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Marco Bortolotto Remuzzi, apesar do efetivo reduzido na unidade, a Polícia Civil está apresentando excelentes resultados no trabalho investigativo.

“São três homicídios ocorridos em Juína em 2021, todos com autoria identificada, mostrando o empenho e dedicação das equipes no esclarecimento de crimes no município e região”, disse o delegado.