Polícia prende acusado de matar e torturar idoso

Desde a madrugada de sexta-feira (12), quando ocorreu o crime brutal contra o idoso de 81 anos em Tangará da Serra, as forças policiais do município não param no intuito de prender os envolvidos. Na noite deste sábado (13) um dos suspeitos do foi preso.

De acordo com o cabo Agnaldo da Força Tática, a Agencia Regional de Inteligência (ARI) descobriu que o suspeito estava na região da rodoviária da cidade. Ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas acabou preso.

Preso, ele confirmou que fez o crime para conseguir dinheiro para o consumo de drogas. Ainda segundo o preso, três pessoas participaram da ação e um dos envolvidos trabalhava com o idoso.

De acordo com a Polícia Civil, câmeras de segurança de estabelecimentos próximos flagraram o suspeito entrando na casa à noite. Ele será autuado por latrocínio.