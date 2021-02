Polícia prende autor de homicídio em Rondonópolis

O acusado de matar um senhor de 63 anos no dia 27 de Outubro de 2020 em Rondonópolis – MT, foi preso nesta terça-feira (23) em São Paulo.

A equipe CANIL AEP da Polícia Militar estava em patrulhamento no município de Barretos, especificamente no bairro Derby Club na Avenida 8 de Setembro, onde foi avistado um carro HB20 de cor branca estacionado irregularmente e com os vidros abertos com dois celulares no banco.

Por esse motivo a PM entrou em contato com o morador da residência onde o carro estava estacionado.

Então nervoso o indivíduo se apresentou com um nome falso e ao ser indagado de onde seria ele confirmou ser de Rondonópolis- MT.

De imediato a PM de Rondonópolis foi informada sobre o caso e ao receberem uma foto do suspeito, reconheceram de imediato ser o autor do crime de um homicídio que tirou a vida de um idoso de 63 anos no bairro Jardim Atlântico em Rondonópolis.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido para a Central de Flagrantes para se tomar as devidas providências.