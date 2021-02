Polícia prende suspeito de homicídio registrado em Dom Aquino

Foi preso nesta quarta-feira (24) em Jaciara-MT, o autor do homicídio de Adeusmar Messias Freitas. A prisão temporária do suspeito, 44 anos, foi decretada pela Justiça da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, município onde aconteceu o crime em novembro de 2020.

Segundo informações, o suspeito do homicídio duplamente qualificado, se apresentou na Delegacia de Polícia de Jaciara na companhia de um advogado. Ele foi ouvido pelo delegado Ricardo Franco e depois colocado à disposição da Justiça.

O crime

Audeusmar Messias Freitas, na época com 54 anos, morreu após ser atingido por cinco disparos de arma de fogo. O homicídio aconteceu no dia primeiro de novembro do ano passado, em um balneário, localizado em Dom Aquino-MT.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma disputa antiga entre a vítima e o suspeito, em função do turismo realizado em uma cachoeira que fica entre as propriedades dos envolvidos.

Confira abaixo as declarações do delegado à frente do caso: