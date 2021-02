Polícia recupera 327 pedras preciosas e prende suspeitos

Três homens foram presos em flagrante por estelionato, na madrugada desta quarta-feira (17), na cidade de Jataí (GO) – resultado do trabalho integrado entre policiais militares de Mato Grosso e Goiás.

O dono de uma empresa de lapidação, em Várzea Grande-MT, registrou boletim de ocorrência alegando ter sido vítima de um golpe. Ele relatou aos policiais que combinou a venda de dois lotes de pedras preciosas, diamantes e esmeraldas, com um homem. A negociação ocorreu no Aeroporto Marechal Rondon, no início da tarde de terça-feira (16).

Logo que realizou a entrega das pedras para o suspeito e já dentro do seu veículo, percebeu que todas as notas que inteiravam R$ 1,1 milhão, do pagamento, eram falsas. O dinheiro falso foi entregue na Polícia Federal.

Imediatamente ele informou para as autoridades policiais. Pelo circuito de segurança foi percebido que o suspeito entrou em um veículo Toyota Corola preto, que já o aguardava próximo do saguão com um motorista que saiu em alta velocidade.

Com a informação que os criminosos seguiam para Goiás, a PM de Mato Grosso solicitou apoio dos colegas do estado vizinho. Já na madrugada, os militares realizavam patrulhamento pela rodovia próximo a cidade de Jataí e identificaram o Corola preto. Foi iniciado o acompanhamento até as proximidades do Posto Estrela Dalva, na GO-050.

Na ordem de parada, os militares iniciaram a vistoria no carro com os três homens. Foi encontrado um pacote com 232 pedras de diamante e 95 gramas de pedra de esmeralda embalada em plástico transparente.

O trio foi entregue na Delegacia da Polícia Federal. Via sistema, foi constatado que os três já possuem antecedentes criminais sendo alguns deles pelo mesmo crime que estavam sendo presos. Contaram passagens por extorsão, lesão corporal, moeda falsa, estelionato, injúria e ameaça.