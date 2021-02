Preço do litro do diesel passa dos R$ 5 em regiões de Mato Grosso

O valor cobrado pelo litro do diesel pode ter uma diferença superior a cinquenta centavos dependendo da região de Mato Grosso.

Valores que assustam motoristas e empresários que vem para o estado neste período de safra da soja, depois de três reajustes em sequência anunciados pela Petrobras nos dois primeiros meses do ano.

O valor cobrado, em média, pelo combustível em Cuiabá é de R$ 4,49, antes era de R$3,89. Este é um dos valores mais baratos do estado, porque quanto mais ao norte o município, maior o valor cobrado.

Santa Terezinha fica a 1.325 km de Cuiabá. A cidade tem apenas dois postos de combustíveis e o litro do diesel custa R$ 4,99. Juruena fica no vale do arinos, distante 900 km da capital de Mato Grosso.

O valor do diesel por lá chega a R$ 5,09. Situações como essas levam empresários a recusarem contratos É o caso de Geovani Dutra, que tem quatro caminhões.

“Você precisa saber pra onde mandar o caminhão, porque se não o lucro fica no posto de combustível” comentou Geovani com a reportagem do Agora MT.

Contratos para cidades com o diesel mais caro estão sendo recusados.

“Com esses três reajustes o custo aumentou cerca de R$ 600 a cada mil litros abastecidos. Se tiver que abastecer em postos com valores ainda maiores esse custo sobe para quase mil reais a cada mil litro”, explicou o empresário.

A categoria espera pela isenção dos tributos federais sobre o diesel, que foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que ainda não saiu do papel.