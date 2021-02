Prefeito de Cuiabá quer plebiscito para decidir modal de transporte

A polêmica envolvendo a escolha do modal de transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande parece cada vez mais longe de um final. Depois de questionar até na Justiça a proposta do governador Mauro Mendes (DEM) de mudança do VLT para o BRT, alegando não ter sido ouvido no processo, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), agora quer a realização de um plebiscito para decidir a questão.

A ideia pode até parecer boa, já que deixaria para a população das duas cidades decidirem a questão, escolhendo o modal de transporte que mais lhe aprouver, dando ares de democracia à decisão.

Mas por outro lado denota a absoluta incapacidade de interlocução e articulação do prefeito da capital, que na verdade sequer defende um dos modais e argumenta apenas não ter sido ouvido. Na prática, parece querer apenas atrasar ou inviabilizar que Mauro Mendes execute a obra, o que certamente lhe daria uma enorme visibilidade e popularidade, pois resolveria um problema que começou lá atrás, ainda na era Silval Barbosa e tem perdurado até os dias de hoje.

Candidato declarado à sucessão de Mendes, parece que Emanuel tem brincado com coisa muito séria, apenas no afã de inviabilizar aquela que certamente seria a maior realização do atual governador, ao mesmo tempo que firma seu nome como o maior opositor do governador.

Pelo visto, a polêmica ainda está longe de ter um final…