Prefeito de Tesouro aponta asfalto ligando ao Batovi como prioridade

O prefeito da cidade de Tesouro, João Isaack Moreira Castelo Branco (PSB), afirmou que uma das prioridades de sua gestão será o asfaltamento da via ligando o pequeno município ao Distrito do Batovi. Essa foi uma das reivindicações que ele fez essa semana ao senador Wellington Fagundes (PL), com quem esteve reunido juntamente com outros prefeitos da região.

Ele elogiou a iniciativa de Fagundes de se reunir com os novos gestores dos municípios da região sudeste do estado. “Acho muito importante. Além de ser importante para o senador, é importante para os pequenos municípios essa integração. Essa troca de informações, formar parcerias, de pegar bons exemplos. Para Tesouro é muito importante”, pontuou o prefeito recém-empossado.

Ele conta que a maior demanda de seu município é na área da infraestrutura e que tem tratado desse assunto com o senador e citou a urgência de asfaltar cerca de quatro quilômetros da estrada que liga ao Distrito do Batovi. “Nessa época agora é lama, um terror de lama por causa da chuva e já começa a poeira. Então, o gasto público aumenta também, porque é caminhão-pipa para estar lá aguando, para estar levando uma maior qualidade de vida e o ar para as pessoas idosas e as crianças principalmente”, explicou Isaak Castelo Branco.

O gestor ainda falou das dificuldades dos pequenos municípios em acessarem recursos públicos federais e estaduais e também que pretende lutar para conseguir recursos para adquirir novas ambulâncias para Tesouro.

Assista abaixo o vídeo com a entrevista do prefeito.