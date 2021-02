Prefeito publica decreto que proíbe eventos entre os dias 12 e 17 de fevereiro

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) oficializou por meio de decreto nesta sexta-feira (05) a decisão de suspender os pontos facultativos durante os dias de Carnaval. Além disso, fica proibido qualquer tipo de evento, público ou particular, entre as datas de 12 à 17 de fevereiro.

Também entre esses dias, os estabelecimentos somente poderão funcionar entre as 5h e 22h, com restrição de público a 30% da capacidade de lotação e respeitando todas as regras sanitárias previstas no decreto nº 9623/2020.

As repartições publicas funcionarão normalmente nos dias 15, 16 e 17 em horário normal de funcionamento, inclusive para atendimento ao público.

O objetivo da decisão é minimizar a proliferação do coronavírus no município.