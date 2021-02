Prefeito suspende toque de recolher, mas ‘cancela’ feriado de carnaval

O prefeito de Tangará da Serra, Vander Masson, anunciou nesta quarta-feira (03) a suspensão do toque de recolher que havia sido decretado no município. Com isso, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar normalmente até o horário permitido no alvará.

Vale salientar que as demais normas de higiene e de distanciamento e lotação continuam mantidas.

O prefeito aproveitou ainda a coletiva para decretar que a terça-feira de carnaval este ano será considerada dia útil, com funcionamento normal dos órgãos.

A decisão foi baseada na decisão do governo do estado que proíbe, em todo o estado, “quaisquer festas ou eventos comemorativos de Carnaval, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou particular”.