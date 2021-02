Prefeitura começa vacinação de idosos com mais de 90 anos amanhã

Seguindo o Plano Nacional de Imunização, a Prefeitura de Rondonópolis informa que irá iniciar nesta quarta-feira (10) a vacinação dos idosos com idade igual e superior aos 90 anos. As doses estarão disponíveis para vacinação da Covid-19 em seis unidades de saúde do município: Nossa Senhora do Amparo, Cohab Velha, São Francisco, Vila Olinda, Dom Osório e Luz D’yara.

A Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, salienta que a vacina contra a doença não estará restrita aos moradores da região, mas que o idoso com ou acima de 90 anos pode procurar qualquer uma dessas unidades para receber a vacina.

O horário de vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Para receber a vacina, basta o idoso apresentar o CPF (Cadastro de Pessoa Física), documento pessoal com foto e o cartão SUS (Sistema Único de Saúde), caso tenha. Se tiver cartão de vacinação, a orientação é para que leve também.

Os idosos dessa faixa etária que são acamados vão receber a dose em casa. A Secretaria Municipal de Saúde informa que preparou equipes de vacinação móvel para autoatendimento destas pessoas.

DISTRIBUIÇÃO

As doses de vacinas para atender este público prioritário já foram enviadas pelo Estado. Encontram-se no Escritório Regional de Saúde, que deverá fazer a distribuição ao município nesta terça-feira (9).

BALANÇO

Até a tarde desta segunda-feira (8), 4.992 pessoas já haviam sido vacinadas contra a covid-19 em Rondonópolis, entre profissionais de saúde e idosos institucionalizados. A continuidade da vacinação dos profissionais da área da saúde, que não foram imunizados nestas primeiras remessas de doses recebida pelo município, depende da chegada de novas doses de vacina, o que ainda não tem data para ocorrer.