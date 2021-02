Prefeitura de Tesouro reduz horário de atendimento

Os serviços oferecidos no Paço Municipal de Tesouro, terão horários modificados a partir do próximo dia 8 de março. Os munícipes que precisarem dos trabalhos na Prefeitura serão atendidos no horário das 12h00 às 18h00. Atualmente, o horário de funcionamento é das 08h00 às 11h00, e das 14h00 às 17h00, contabilizando um total de seis horas de atendimento e trabalho dos funcionários.

A mudança no horário tem o objetivo de economizar gastos, principalmente de energia elétrica, isso porque alguns equipamentos de ares condicionados ficam ligados nas três horas de almoço atuais, e também de aumentar a produtividade dos servidores, já que farão as seis horas diretas de trabalho.

As demais secretarias não terão seus horários de atendimento alterados, apenas o Paço Municipal. A definição do novo horário foi publicada por meio do Decreto nº 056/2021 de 22 de fevereiro de 2021.