Prefeitura decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do sargento do Exército

A Prefeitura de Rondonópolis decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do sargento Ronaldo da Silva Fernandes (50), do Exército Brasileiro, ocorrido na quinta-feira (11), em decorrência de complicações respiratórias, causadas pela Covid-19.

O militar fazia parte do 18º GAC (Grupo de Artilharia de Campanha) do Exército Brasileiro. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HSCR (Hospital Santa Casa de Rondonópolis) desde o dia 22 de janeiro. A saúde dele se agravou e acabou não resistindo.

O prefeito José Carlos do Pátio manifestou pesar pela morte do sargento e solidariedade aos familiares e amigos. Ele destacou que o Exército Brasileiro e a cidade de Rondonópolis perderam um grande homem, que exerceu suas missões com lisura e dedicação, contribuindo com seu trabalho para o bem estar da coletividade.

Esse seria o último ano do Sargento no exército, ele era um dos corneteiros e tinha ido para uma missão em uma Fronteira e retornou infectado.