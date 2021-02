Presidente da ALMT destaca importância do 1º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Poconé

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (DEM), destacou a importância do 1° Pelotão Independente do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MT), na cidade de Poconé (104 km de Cuiabá).

A unidade é considerada estratégica e foi estruturada para atuar no monitoramento e prevenção aos incêndios florestais na região do Pantanal mato-grossense, ajudando a evitar inúmeras ocorrências de incêndios no ano passado. Bem como atuar na área social com ações voltadas aos jovens, a exemplo do combate ao uso de drogas.

Botelho afirmou que as ações reascendem as esperanças com a continuidade de obras, que antes estavam paradas. Ele falou que o trabalho feito pela Assembleia Legislativa, nos dois anos do governo Mauro Mendes, devolveu a capacidade de o estado retomar o desenvolvimento.

“Nada disso estaria acontecendo se não fosse o trabalho dos deputados que priorizaram o desenvolvimento. Vivemos novos rumos, com entrega de viaturas, armamento, fardas e muitas outras obras sendo retomadas. Ficamos felizes com esse investimento, que vai ajudar os moradores de Poconé e região”, disse Botelho, ao salientar que também é preciso reconhecer o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, segundo ele, tem enviado esforços para ajudar estados e municípios com a liberação de emendas.

Botelho finalizou parabenizando os praças, que atendem com brilhantismo à população, e a atuação do prefeito Tata Amaral.

A iniciativa contou com a liberação do prédio para que o CBM-MT pudesse montar toda a estrutura para atendimento às ações de combate aos incêndios, além de outras missões de resgate e salvamento na região, numa área de 200m², estacionamento para viaturas e caminhões. Inicialmente, serão cinco militares lotados na unidade: comandante, comandante-adjunto e três soldados.

Os investimentos do governo do estado garantiram o efetivo e a aquisição de veículos, além do mobiliário, radiocomunicação, materiais e equipamentos operacionais. Um dos veículos disponibilizados à unidade é um carro do tipo auto bomba tanque florestal, com capacidade de 3.750 litros de água.

O prefeito da cidade, Tata Amaral, agradeceu o investimento, ressaltando a união de forças e a emenda do senador Jayme Campos, direcionado para o empreendimento. “Quero agradecer a todos responsáveis pela consolidação e entrega dessa unidade que vai nos ajudar também na área social e fortalecimento do nosso projeto Bombeiros do Futuro”, disse Tata Amaral.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, Alessandro Borges Ferreira, reforçou a ideia e agradeceu ao presidente Botelho pela parceria e aprovação de projetos importantes para a Segurança Pública e demais setores. Disse que a sociedade ganha muito com a presença da corporação na cidade. “Podemos trabalhar a parte social com jovens, com a natureza, podendo diminuir e prevenir acidentes. A qualquer hora do dia ou da noite teremos uma equipe zelando pela sociedade aqui na região graças ao trabalho da Assembleia Legislativa, que nos permitiu expandir“, garantiu o comandante.

O senador Jayme Campos lembrou que a nova unidade será primordial na região e destacou a importância de nova frente de trabalho à contratação de mais 400 homens para atuar na corporação.

O deputado Carlos Avallone ressaltou o trabalho intenso que vem realizando na presidência da Comissão de Meio Ambiente da Casa de Leis, que já surte efeitos positivos, com diversas frentes de trabalho pela proteção do Pantanal e segurança do homem pantaneiro. “A força-tarefa já dá bons resultados com ações voltada à limpeza do Pantanal, orientação e linhas de crédito ao homem pantaneiro, e muitas outras ações em defesa de todo bioma, a exemplo dessa inauguração aqui hoje”, afirmou.

Também representante da região, o deputado Allan Kardec explicou a importância do empreendimento. “Poconé é cidade estratégica para o Pantanal e o pelotão representa mais segurança, pois agora quando precisar o pelotão está pronto para ajudar”.

Também participaram o senador Jayme Campos; o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, que representou o governador Mauro Mendes; e o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat.