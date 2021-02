Magnani pede que Santa Casa apresente relatório mensalmente à Câmara

Na manhã desta segunda-feira (02) a Superintendente da Santa Casa Rondonópolis, Bianca Talita Franco, recebeu a visita do presidente da Câmara de Vereadores, Roni Magnani.

Na oportunidade, a diretoria do hospital foi convidada a fazer, mensalmente, uma prestação de contas na Casa de Leis, durante a sessão ordinária, levando ao conhecimento da população toda receita e despesa da unidade.

A Superintendente aprovou a ideia e uma primeira visita deve ser agendada para os próximos dias, onde a equipe do hospital vai apresentar o relatório de gestão. “Vamos detalhar o relatório das contas de novembro, que será pago pelo município no 5º dia útil. Também dos recursos recebidos pelo hospital e onde foram investimos. A ideia do presidente foi excelente, pois prezamos pela transparência e boa aplicação dos recursos públicos e esta é uma ótima oportunidade de mostrarmos isso”, destacou Franco.

Magnani explicou que a iniciativa vai dar mais segurança aos gestores públicos, a diretoria do hospital, mas, principalmente, à população, maior interessada na qualidade dos serviços. “É preciso mostrar quais serviços estão sendo realizados com os recursos aplicados. Há muito tempo não tínhamos este acesso e é algo que precisamos saber. Recentemente a equipe do hospital esteve na Câmara e nos fez uma prévia de como está funcionando, achamos importante abrir estes números para a sociedade”, concluiu.