Presidente da CDL espera retomada forte do comércio em 2021

Mesmo com a pandemia e os vários fechamentos e restrições impostos ao comércio, o ano de 2020 terminou com um saldo positivo de 2.315 novas vagas de trabalho em Rondonópolis.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rondonópolis, Thiago Sperança, esse foi um ano difícil para o comerciário, mas foi o momento de mostrar a força do empresariado.

“Apesar de toda essa crise, Rondonópolis mostra a força que tem com toda essa geração de emprego” afirmou.

Para 2021, ele espera uma retomada ainda mais forte do comércio “Com a chegada das vacinas, vamos voltando a normalidade e retomado a economia com ainda mais força. O que depender da classe empresarial, a cidade continuará a ser uma referência para todo o estado” concluiu.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicados pelo Ministério da Economia, no estado, Rondonópolis termina 2020 como a cidade que mais criou postos de trabalho (2.315), na frente de Várzea Grande, com saldo de 2.170 novas vagas abertas, de Sinop, com 1.828, de Sorriso, que abriu 1.408 vagas de trabalho, de Primavera do Leste, que criou 1.208 novos postos de trabalho e Lucas do Rio Verde, com 1.206.