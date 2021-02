PRF aprende quase 70kg de droga escondida em veículo de passeio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta terça-feira (23) quase 70kg de substância análoga a maconha escondidos na estrutura de um veículo Uno. Os policiais realizavam uma fiscalização de rotina no km 48 da BR-163, região conhecida como Mineirinho.

Durante a abordagem, o condutor do carro ficou muito nervoso com as perguntas. Confuso, ele disse que mora em Campo Grande (MS) e seguiria até Barra do Garças para visitar alguns parentes.

O cão farejador foi usado e rapidamente encontrou a droga escondida.

Depois, o homem de 28 anos confessou que venderia a droga no município de Barra do Garças. Ele foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil.