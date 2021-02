PRF liberta homem de cativeiro na BR 364

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal resgatou nesta quinta-feira (25) um homem que estava em um cativeiro na BR 364, nas proximidades de Rondonópolis-MT. A vítima é um caminhoneiro e teria sido alvo de um assalto na noite passada.

Aos policiais, o motorista relatou que havia carregado a carreta com soja em Campo Verde-MT e o destino final seria Rondonópolis.

Por volta das 23 horas, quando chegou à BR 364, antes de adentrar na rodovia, parou para “bater” os pneus, sendo surpreendido por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto.

O homem teria sido obrigado pelos bandidos a dirigir até a região conhecida como Cabeceira do Almoço, em Rondonópolis, onde teve que descer e caminhar para uma região de mata.

A PRF conseguiu contato com o proprietário do caminhão, que posteriormente deslocou-se ao encontro do motorista. Os policiais localizaram o veículo na via lateral da BR 364, KM 206, com toda a carga a bordo, mas os assaltantes não foram encontrados.