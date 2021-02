Príncipe saudita ordenou assassinato de jornalista

Um relatório produzido em conjunto por agências de inteligência dos EUA para o Congresso norte-americano e divulgado nesta sexta-feira (26) indica que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, aprovou pessoalmente a operação que terminou com a execução do jornalista Jamaal Khashoggi, em outubro de 2018.

O então colunista do jornal Washington Post foi sequestrado dentro do consulado saudita em Istambul, na Turquia, e brutalmente assassinado por agentes que obedeciam às ordens de bin Salman, segundo o documento, escrito há dois anos pela Agência de Segurança Nacional, utilizando informações obtidas pela CIA, e que teve o sigilo levantado hoje pelo governo Biden.

A Inteligência americana concluiu que o príncipe “aprovou uma operação em Istambul, Turquia, para capturar ou matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi”. O príncipe saudita via Khashoggi, um dos principais críticos do regime, como uma “ameaça para o reino”, segundo o comunicado.

Após a divulgação do relatório, o governo norte-americano anunciou sanções econômicas a 76 autoridades sauditas.

Conclusões sobre o crime

A Agência de Segurança Nacional baseou suas conclusões no nível de controle que o príncipe herdeiro exerce sobre todos os escalões do governo saudita, o envolvimento de um de seus conselheiros mais próximos e de alguns membros de sua guarda pessoal na operação, além de seu “apoio ao uso de medidas violentas para silenciar dissidentes no exterior, incluindo Khashoggi”, diz o documento.

O jornalista, que tinha 59 anos, entrou no consulado em Istambul em 2 de outubro de 2018, para buscar um documento para poder se casar com sua noiva, a turca Hadice Cengiz. Mesmo após ter recebido garantias de que não sofreria nada dentro do prédio, ele foi capturado por uma equipe de agentes sauditas que havia chegado à cidade dias antes.

Ele foi torturado e teria morrido durante o interrogatório, depois teve seu corpo esquartejado e os restos mortais desapareceram. Uma investigação da polícia turca concluiu que o prédio foi limpo com produtos químicos para adulterar possíveis provas.