Processo avança e UFR já planeja a criação de novos cursos

O processo de consolidação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) tem avançado mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, e a direção da instituição já planeja a realização de um concurso público e até a criação de novos cursos superiores. Importante no processo de desenvolvimento da região em seu entorno, a nova universidade foi desmembrada da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), depois de anos de mobilização da sociedade e da classe política da cidade e da região.

De acordo com a professora Analy Polizel, reitora da UFR, todo o processo envolvendo a criação da nova universidade está em sua fase final e apesar de funcionários, como professores e técnicos que atuam na UFR, ainda serem vinculados à UFMT, ela antecipa que essa situação está em vias de ser regularizada. “Há cerca de dois meses nós conseguimos o desmembramento no SIOE [Sistema de Informação da Organização do Estado], que é um sistema do governo federal, para essa alocação dos servidores para a UFR. Em breve, eles já vão constar como sendo do quadro da UFR”, explicou.

Analy Polizel continua explicando que se trata de um processo lento, mas que o trabalho tem avançado muito e que hoje 80% deste já está concluído. “Nós temos apenas um ano de criação jurídica da nova universidade, e nesse período a situação evoluiu muito. Nós somos a primeira das chamadas supernovas universidades criadas no país a aprovar o seu Estatuto. Foram criadas seis novas universidades no país e dessas apenas a UFR já tem o seu Estatuto”, continuou.

Com orçamento próprio, a UFR já realiza a compra de todos os insumos necessários para o seu funcionamento sem necessidade de solicitá-los à UFMT, como acontecia quando era apenas um campus. “As aquisições nós já estamos fazendo pela UFR já, pois já temos orçamento próprio. Conseguimos multiplicar esse orçamento com apoio da bancada federal. No ano passado recebemos mais de R$ 8 milhões de emendas parlamentares…nossa equipe precisa expandir bastante, tanto é que são 229 novos cargos que virão”, declarou.

Sobre a criação de novos cursos superiores, a reitora conta que já existem projetos de criação de seis novos cursos superiores, que devem ser implantados nos próximos anos. “Nós já temos seis cursos com projetos pedagógicos já definidos, que já foram encaminhados ao Ministério da Educação solicitando a liberação de vagas para docentes”, antecipou Analy Polizel.

Os novos cursos serão de Odontologia, Direito, Agronomia, Física, Química e Farmácia, que dependem apenas de detalhes técnicos e burocráticos para serem abertos, o que deve ocorrer no máximo até 2022, segundo a reitora.

Veja abaixo o vídeo com a íntegra da entrevista com a reitora da UFR, onde ela fala desses e de outros assuntos.