Procurador apura compra de R$ 10 milhões em remédios

O Ministério Público de Contas instaurou uma investigação para apurar supostas irregularidades em uma dispensa de licitação de pouco mais de R$ 10 milhões da Secretaria de Saúde de Cuiabá.

O procedimento apuratório preliminar é conduzido pelo procurador-geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, e foi publicado no Diário de Contas da última sexta-feira (12).

A contratação foi feita junto a empresa MD Comércio e Empreendimentos Farmacêuticos Ltda, que tem sede no município de Nova Santa Helena.

A dispensa de licitação teve como objeto “a aquisição emergencial de medicamentos e insumos para atender a rede da Secretaria Municipal de Saúde, na prevenção e combate do contágio pelo coronavírus”.

Conforme o MPC, a aquisição foi dividida em 25 itens diversos, entre os quais, acetilcisteína, azitromicina, cetamina, dopamina, fentanila, máscaras cirúrgicas e álcool 70%.

Ao oficializar a investigação, o promotor Alisson Carvalho afirmou que, em consulta ao Sistema Aplic e ao Portal Transparência da Prefeitura de Cuiabá, não foram localizados documentos referentes à contratação.

Ele observou ainda que o site do Município dispõe de um portal com as aquisições relativas à Covid-19, mas que constam nele somente dados gerais da licitação como: número da dispensa, objeto, itens, valor e nome fantasia da empresa vencedora, sem documentos ou anexos.

“Considerando que qualquer limitação ao princípio da publicidade e transparência impede o efetivo controle sobre os atos administrativos dos gestores públicos […] Resolvo instaurar o Procedimento Apuratório Preliminar no intuito de verificar a ocorrência de eventuais irregularidades e ilegalidades praticadas no procedimento de Dispensa de Licitação nº 110/2020, no valor total de R$ 10.031.016,00”, cita o promotor.

Este contratação já foi, inclusive, alvo de questionamentos do vereador Dilemário Alencar (Podemos). Segundo ele, a empresa é notadamente de pequeno porte e possui capital social de apenas R$ 100 mil.

Outro Lado

A secretária de Saúde de Cuiabá, Ozenira Félix afirmou que já foi notificada da investigação.

Em nota, a secretária disse que o processo de contratação emergencial já estava em andamento quando ela assumiu a Pasta interinamente.

Disse ainda que, como técnica tomou a decisão de não dar andamento no processo de dispensa e determinou a realização de licitação na modalidade Registro de Preço para suprir as necessidades por um ano.

“Contudo ante a dificuldade encontrada pelas equipes técnicas de realizar o levantamento da necessidade de todas as unidades da secretaria, teve que dar continuidade ao processo de dispensa a fim de evitar o desabastecimento”, observou.

Sobre o capital social da empresa, Ozenira afirmou que este é um dos componentes do processo avaliado pela equipe técnica, sendo que o objetivo principal da administração pública é contratar com quem oferece o menor preço.

Confira nota na íntegra:

“A respeito da contratação da empresa MD Medicamentos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que:

– Quando assumiu a pasta interinamente, a Secretária Ozenira Félix, encontrou o processo de contratação emergencial já em andamento, contudo como técnica tomou a decisão de não dar andamento no processo de dispensa e determinou a realização de licitação na modalidade Registro de Preço para suprir as necessidades por um ano. Contudo ante a dificuldade encontrada pelas equipes técnicas de realizar o levantamento da necessidade de todas as unidades da secretaria, teve que dar continuidade ao processo de dispensa a fim de evitar o desabastecimento.

– Visando garantir que a aquisição dos medicamentos fosse pelo menor preço possível, determinou a equipe a realização de nova cotação com as empresas, salientando que foram realizadas cotações com 07 empresas, sendo que a empresa contratada foi a que apresentou menor preço entre as 07.

– Em relação ao capital social da empresa, trata-se de um componente do processo avaliado pela equipe técnica, sendo que o objetivo principal da Administração Pública é contratar com quem oferece o menor preço.

– O contrato da fornecedora se encontra desde esta quarta-feira (10) no Portal da Transparência, no site da Prefeitura de Cuiabá, que tem sido alimentado gradativamente, à medida em que os processos vão sendo tramitados.

– Por fim, a Secretária Municipal de Saúde destaca que segue atuando com lisura, transparência e aberta aos esclarecimentos necessários.”