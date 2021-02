PROS: “Convite a Gisela é natural; eventual saída não seria por mágoa”

O presidente do PROS em Mato Grosso, deputado João Batista, disse ver com naturalidade os convites feitos à ex-superintendente do Procon Gisela Simona (PROS) para que ela se filie ao MDB.

Em novembro passado, Gisela concorreu à prefeitura de Cuiabá e terminou a disputa em terceiro lugar. No segundo turno, apoiou o candidato Abílio Júnior (Podemos), que acabou sendo derrotado.

Naquela ocasião, alguns membros do PROS fizeram duras críticas a Gisela, em razão do apoio a Abílio – que tinha posicionamentos bastante duros aos servidores públicos, por exemplo.

“Se amanhã for vontade da Gisela sair do PROS e ir para outro partido, a gente vai respeitar. Agora, se ela sair, não será por qualquer tipo de mágoa”, afirmou o presidente.

“Ela também tem essa consciência de que, infelizmente, não dá para ter uma relação harmônica com todos. É mais uma questão de necessidade. Não adianta tratar com demagogia uma eventual mudança de partido”, emendou ele.

João Batista também minimizou as críticas feitas lá atrás contra a ex-superintendente, em razão do apoio manifestado por ele no segundo turno.

Também de acordo com ela, parte dos filiados ao PROS que optou por caminhar ao lado do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), assim o fez em razão do histórico dele em defesa do funcionalismo.

“A ala que foi apoiar o Emanuel foi a dos sindicalistas, pelo passado que ele teve, o Emanuel esteve à frente da defesa dos servidores. O que também é normal”.

“Agora, tenho muito respeito pela história e trajetória da Gisela e repito: muita gente às vezes não consegue viabilizar uma candidatura em um partido e acaba migrando. Isso é um processo normal”, concluiu.

A ex-candidata a prefeita recebeu convites do presidente do MDB em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra e da deputada estadual Janaina Riva e não descarta a possibilidade de deixar o atual partido.