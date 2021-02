Quadrilha é presa após roubo a residência e caminhonete é recuperada

Quatro suspeitos foram presos pela equipe da Força Tática em uma residência na Vila Clarion, na madrugada desta sexta-feira (19), em Rondonópolis (MT). Outo indivíduo foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na estrada que liga Cuiabá a Cáceres no momento em que ele tentava fugir com uma caminhonete roubada. Eles são acusados de participação em um crime de roubo a residência no Jardim Beira Rio. Os indivíduos devem responder por porte ilegal de arma de fogo, receptação e formação de quadrilha.

A PRF informou a Polícia Militar (PM) sobre o roubo, após recuperar a caminhonete, produto do assalto, e deter um dos suspeitos no momento em que ele tentava fugir.

O suspeito informou para a PRF um endereço em Rondonópolis onde estava o restante da quadrilha que participou do crime.

A guarnição foi até o local e apreendeu três celulares e um relógio que foram roubados na residência.

Um dos aparelhos foi encontrado dentro do congelador da geladeira. A PM também encontrou algumas línguas de sogra na cozinha para supostamente amarrar as vítimas e o dinheiro estava no quarto e na sala.

O veículo Gol de cor vermelha utilizado de apoio no roubo, com dois pares de luvas e uma corda também foram apreendidos.

Um revólver calibre 38, com 06 munições aparentemente intactas, também foi apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos e conduzidos até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

As informações constam em registro no Boletim de Ocorrência nº: 2021.46350.