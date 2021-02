Rapaz é detido logo depois de roubar farmácia

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante na noite desta quarta-feira (17), um rapaz, 21 anos, por roubo, no bairro Jardim Itália, na capital, instantes depois do cometimento crime. Durante o procedimento, a mãe do acusado se apresentou e iniciou uma sequência de agressões verbais e físicas contra o filho, sendo contida. Mais calma, a senhora foi orientada a ir para casa.

A informação descrevia que o crime estava em andamento em uma farmácia e no local funcionários contaram que foram rendidos pelo homem que portava uma faca. Com as características físicas e a roupa usada, os policiais da Companhia Pedregal saíram em diligência e encontraram o denunciado andando na Avenida das Torres.

As vítimas o reconheceram via foto do celular. Questionado, disse não lembrar onde tinha jogado a faca usada no crime.

Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça para responder pelos seus atos.