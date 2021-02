Recém-eleito, Pacheco busca consenso para Mesa Diretora

Eleito presidente do Senado com 57 votos do total de 81 senadores, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já enfrenta seu primeiro grande desafio, que é a escolha dos demais membros da Mesa Diretora, que deve acontecer hoje (2), a partir das 14 horas. A ideia do novo presidente é a costura de uma chapa única, enquanto outros defendem que seja obedecido o critério da proporcionalidade, com cada partido ou bloco político indicando os nomes para os cargos, de acordo com o tamanho de cada um.

Estão em disputa os cargos dos dois vice-presidentes, os quatro secretários e os quatro suplentes da Mesa Diretora.

O novo presidente do Senado tenta costurar um acordo para a apresentação de uma chapa única, mas isso não é unanimidade entre os senadores, já que Álvaro Dias (Podemos-PR) defende o respeito ao critério da proporcionalidade, ou seja, o preenchimento dos cargos segundo o tamanho das bancadas.

De sua parte, o senador Wellington Fagundes (PL-MT) avalia que a eleição deverá obedecer aos acordos firmados pelas lideranças partidárias que apoiaram Pacheco.