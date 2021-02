Regiões japonesas pedem fim do estado de emergência

Governos regionais do Japão pediram que medidas emergenciais contra a pandemia sejam suspensas antes do final programado de 7 de março porque os casos novos de covid-19 estão com tendência de baixa, disse o ministro da Economia do país, acrescentando que o governo pedirá a opinião de especialistas antes de concordar.

Uma disparada de casos levou o Japão a anunciar um estado de emergência para 11 regiões no mês passado, pedindo aos moradores que limitem suas atividades e aos estabelecimentos que encurtem os horários de funcionamento.

O estado de emergência provavelmente seria revogado em etapas, mas os estabelecimentos seriam instruídos a continuar fechando cedo, disse o secretário-chefe de gabinete, Katsunobu Kato, nesta quarta-feira.

O Japão registrou 1.083 casos novos de covid-19 na terça-feira, noticiou a emissora nacional NHK – em 8 de janeiro houve um pico de quase 8 mil. Em Tóquio, as infecções novas caíram para níveis não vistos desde dezembro.

Três regiões do oeste, assim como outras três nas partes central e sul do Japão, pediram que o estado de emergência seja suspenso já no início desta semana, disse o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, na noite de terça-feira.

Tóquio e regiões vizinhas continuarão sujeitas ao estado de emergência, disse Nishimura.

O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, se reunirá com ministros de governo nesta quarta-feira para debater a suspensão do estado de emergência nas seis regiões, e uma decisão final é esperada para sexta-feira, noticiou o Jiji News citando fontes de governo não identificadas.