Renato Del Cistia diz que entidade tentará adiar feriado do Dia do Comerciário

O Portal AgoraMT entrevistou o empresário Renato Del Cistia, recém-empossado presidente da Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Rondonópolis (Acir), que falou sobre as principais demandas dos empresários do comércio e da indústria, principalmente, e sobre quais serão suas prioridades frente à entidade.

A primeira demanda que a nova diretoria da Acir já pretende encampar de imediato é a tentativa de convencer aos comerciários a não feriarem na segunda-feira de Carnaval, dia 15, quando seria comemorado o Dia do Comerciário, como já vai acontecer com funcionários públicos, como uma forma de evitar festas e aglomerações, que por sua vez ajudam a espalhar o vírus da Covid-19. “No nosso entendimento, e tenho indicadores para comprovar isso, as pessoas trabalhando estão mais protegidas do que aos finais de semana ou feriados. Basta você ver o que aconteceu, o aumento do índice de Covid com essas festas de fim de ano”, explicou.

Como se trata de um feriado acordado em Convenção Coletiva, a ideia do novo presidente da Acir é que a folga seja transferida para uma próxima data, que novamente seria acertada com os trabalhadores do comércio.

Renato Del Cistia antecipa ainda que a Acir irá defender a voltas às aulas no sistema híbrido, sendo parte presencial e parte online, nas escolas particulares da cidade e lutar pela melhoria na infraestrutura dos distritos industriais da cidade, que há anos sofre com a falta de asfaltamento em suas ruas e sistema de drenagem de águas das chuvas.

Assista abaixo a íntegra da entrevista com o novo presidente da Acir, na qual ele fala desses e outros assuntos.