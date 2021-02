Roni Magnani confirma intenção de se candidatar a deputado estadual

O presidente da Câmara de Rondonópolis, Roni Magnani (SD), constantemente citado como um dos nomes fortes para disputar um cargo eletivo de nível estadual, confirmou essa intenção, mas afirmou que tudo ainda depende de arranjos partidários. Mais votado dos 21 vereadores rondonopolitanos no pleito de 2020, ele está em seu terceiro mandato consecutivo e tem um perfil moderado, com forte atuação nos bastidores da política.

Para Magnani, o peso político de seu partido, que é o mesmo do prefeito José Carlos do Pátio, o credencia a buscar a candidatura. “O Solidariedade elegeu o prefeito e os seis vereadores mais votados da cidade, na sequência. Então, é um partido que tem expressão na cidade de Rondonópolis e elegeu 65 vereadores no estado. O partido precisa de uma cadeira no Parlamento estadual, para valorizar o partido e atender essa base eleitoral”, pontuou.

Ainda assim, ele nega que sua candidatura seja algo certo, mas completa o raciocínio afirmando que um partido com o peso político e a representatividade como o seu, que tem uma grande militância por todo o estado, precisa ter candidatura para a Assembleia Legislativa, sugerindo inclusive que seu partido pode ter candidatura a governador do estado. “Fixar o nome do vereador Roni Magnani nesse momento ainda é um pouco prematuro, porém a gente entende que uma cidade precisa sim ter um candidato a deputado estadual e federal. Aliás, está na hora do interior voltar a ter, quem sabe, pleitear uma majoritária. Nós temos quadros no partido para isso. Para o crescimento do partido, para um projeto político, são necessárias candidaturas. Mas somos um soldado do partido e vamos discutir isso junto com a militância”, completou.

Apesar de viável eleitoralmente, o nome de Magnani precisa passar pelo crivo do prefeito José Carlos do Pátio, presidente regional do Solidariedade, que pode ele mesmo disputar um cargo de deputado estadual ou, caso decida disputar outro cargo, poderá indicar sua própria esposa, Neuma de Moraes, para o pleito. Mas caso consiga a candidatura, pode surpreender a muitos e se eleger.