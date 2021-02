 São Paulo da início a vacinação de idosos com mais de 85 anos 

Começou nesta quinta-feira (11) na cidade de São Paulo a vacinação de idosos a partir de 85 e até 89 anos em cinco postos de drive-thru montados para garantir mais segurança durante a imunização. A expectativa é que sejam vacinadas 89.088 pessoas desta faixa etária.

O avanço na programação foi possível, segundo o governo paulista, em função da chegada de mais insumos para fabricar o imunizante CoronaVac, capaz de prevenir infecções pelo novo coronavírus.

A data foi antecipada em relação à previsão do governo do Estado, que comecará a vacinar esta população a partir de sexta-feira (12). A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) orienta que as pessoas não se antecipem ao horário de abertura dos drive-thrus para evitar desconforto desnecessário aos idosos.

Para sexta-feira (12), a capital oferecerá doses também em todas as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município e nos três centros-escolas ativos desde o início da vacinação para a faixa etária com mais de 90 anos.

A operação de imunização nos drive-thrus tem o apoio da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para coordenar a organização do trânsito local. O funcionamento das cinco unidades será entre 8h e 17h.

A prefeitura paulistana reforça a informação de que os idosos, familiares ou qualquer pessoa que integre o público previsto na campanha podem realizar o pré-cadastramento para a vacinação contra a covid-19 no site “Vacina Já” para acelerar o procedimento da vacinação.

Idosos com dificuldades ou incapacidade de locomoção serão atendidos pelas equipes de ESF (Estratégia de Saúde da Família) e vacinados em suas casas. Nas regiões sem a cobertura, o familiar ou responsável pelo idoso deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e solicitar o serviço.

A população com mais de 85 anos começará a ser imunizada na sexta-feira (12), data antecipada em três dias uma vez que, inicialmente, a vacinação para esse público só iniciaria na segunda-feira (15).

Um segundo motivo para a antecipação da data para os idosos entre 85 e 89 anos, segundo Bruno Covas, é que 34 mil idosos acima dos 90 anos já se vacinaram na cidade – número que é, inclusive, superior à população paulistana desta faixa etária: 33 mil

O prefeito atribui o número à possibilidade de pessoas de outros municípios terem ido à capital paulista para se imunizar.

O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, anunciou nesta quinta, em coletiva de imprensa, que as 203 mil pessoas que receberam a primeira dose a partir de 19 de janeiro já começarão a receber, nesta sexta-feira (12), a segunda dose da vacina contra a covid-19. Estão entre essas 203 mil pessoas profissionais da saúde, idosos e indígenas, segundo Aparecido.