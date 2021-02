Dentistas da rede pública municipal voltam a prestar atendimentos odontológicos eletivos

A rede municipal de saúde retornou com os atendimentos odontológicos eletivos nas Unidades Básicas de Saúde de Rondonópolis seguindo a normativa do Ministério da Saúde. Devido a pandemia do Covid-19, apenas estavam sendo realizados serviços de urgência e emergência.

De acordo com o coordenador do Departamento de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, o odontólogo Fabrício Amâncio de Carvalho, o retorno dos atendimentos odontológicos eletivos está ocorrendo de forma gradativa assim como a volta das ações de prevenção em saúde bucal e a confecção das próteses dentárias.

Durante a suspensão dos atendimentos como medida de contenção ao novo coronavírus, de março de 2020 até janeiro deste ano, acumulou as demandas, mas toda a equipe do Departamento de Saúde Bucal está empenhada para resolver essas e as novas solicitações dos rondonopolitanos, sendo necessário apenas procurar a UBS a qual pertence.

“Peço a população que procure sua unidade de saúde, procure seu dentista para poder reiniciar seu tratamento e se for o caso para fazer a prótese dentária”, finalizou Fabrício.