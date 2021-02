“Se Emanuel tem esse projeto, precisa procurar outro partido”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) afirmou que não existe espaço no partido, caso o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) tenha a intenção de concorrer ao Governo, na eleição de 2022.

Ao menos publicamente, Emanuel nunca admitiu pleitear o cargo. No entanto, a possibilidade vem sendo aventada nos bastidores por alguns de seus aliados.

“Não está nos meus planos e nos planos do partido viabilizar espaço para um projeto político do Emanuel. Hoje, o projeto político dele não faz parte dos planos do MDB”, disse, em entrevista à uma rádio.

“Se ele tem esse projeto [concorrer ao Executivo Estadual], precisa procurar um partido onde ele vá ter esse espaço”.

Janaina voltou a afirmar que apesar de estar filiado à sigla e ter vencido a disputa à reeleição em novembro passado, Emanuel não possui “identidade partidária”.

Ainda segundo ela, esse é um entendimento dos principais membros do partido e não apenas seu posicionamento pessoal.

“A gente não pode fomentar uma coisa que nós já temos uma convicção partidária acerca do tema. Isso é jogar limpo com a pessoa, jogar aberto. Quando digo convicção partidária é porque a executiva já falou sobre isso em várias ocasiões”, pontuou.

Ela, que já admitiu interesse em concorrer ao Governo, disse que isso não deve ocorrer no pleito eleitoral do ano que vem.

Conforme a deputada, neste momento, o MDB tem como natural o apoio à reeleição do governador Mauro Mendes (DEM), caso ele saia candidato à reeleição.

“Quero trabalhar sim, no futuro, pra ser uma candidata ao Executivo. Mas quero ser uma candidata do meu partido e não a candidata de mim mesmo. E o nosso projeto é a reeleição do governador Mauro Mendes, a não ser que ele decida não ser candidato. Mas, a priori, esse é o único projeto do MDB e o que a gente já trata como natural”, finalizou.