Secretário de Educação de Rondonópolis avalia pedir exoneração

Recém-empossado como secretário Municipal de Educação de Rondonópolis, Rogério Penso, já estaria pensando em deixar o cargo. O motivo seria a falta de autonomia e ele não teria visto com bons olhos a nomeação de uma pessoa para a secretaria que supostamente comandaria, sem que ele fosse consultado a respeito.

Informações que circularam pelos bastidores da imprensa dizem que Penso teria redigido um documento pedindo a sua exoneração e se encaminhado para a prefeitura para entregá-lo em mãos ao prefeito José Carlos do Pátio, mas parece que o secretário pensou melhor a respeito e desistiu do intento, pois a prefeitura não confirma a sua saída.

Professor de carreira do estado, Rogério Penso é um nome respeitado pela categoria e uma excelente aquisição para a equipe de Pátio, pois é um estudioso e profundo conhecedor da Educação, com todas as condições de desenvolver um excelente trabalho na pasta.

Até hoje, o prefeito ainda não anunciou os nomes de todos os secretários para sua nova gestão e, o nome do ainda secretário de Educação sequer consta na relação de secretários que constam na capa do Diário Oficial do município, assim como outros secretários que já atuam em suas funções, mas ainda não aparecem no documento.