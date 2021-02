Secretário de Saúde é convocado para explicar demora na vacinação em Mato Grosso

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) convocou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, para apresentar o andamento da vacinação contra a covid-19 em Mato Grosso. O requerimento foi aprovado na sessão desta terça-feira (2) e o secretário deve comparecer ao plenário da Assembleia Legislativa na próxima terça (9), a partir das 9 horas.

“Em dezembro, já fizemos uma convocação para que a Secretaria de Saúde apresentasse o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, que foi explanado pela secretária interina, Danielle Carmona. Desta vez, convocamos o secretário para tratar do andamento da vacinação até agora e explicar todos os problemas que existem”, explicou Lúdio.

Um dos pontos a ser questionado por Lúdio é a demora para vacinar os grupos prioritários, mais de duas semanas depois da chegada das vacinas a Mato Grosso. “Um problema gravíssimo é a lentidão no processo de vacinação do público-alvo. As doses disponíveis hoje seriam suficientes para vacinar até 80% dos profissionais da saúde, mas menos de um terço desses trabalhadores foram imunizados, mesmo tendo vacina disponível. A cobertura vacinal alcançada até agora está muito abaixo do que deveria ser. Por que isso está acontecendo?”

Lúdio, que é médico sanitarista, destacou a necessidade de agilizar a distribuição de vacinas e a imunização da população. Conforme dados trazidos pela Secretaria de Saúde em dezembro, os grupos prioritários somam 1,9 milhão de pessoas em Mato Grosso, exigindo 3,9 milhões de doses de vacina. “Temos que acelerar a articulação com estado e municípios para que a logística permita a vacinação o mais rapidamente possível. Nossa expectativa é que logo estejam disponíveis novos lotes de vacinas para imunizar idosos, doentes crônicos, e todas as pessoas dos grupos prioritários”, disse o deputado.