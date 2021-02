“SEM MUNDIAL” Palmeiras passa vergonha e fica em 4º lugar

Palmeiras e Al Ahly empataram em 0 a 0 e precisaram das cobranças de pênaltis para decidir o terceiro colocado do Mundial de Clubes da Fifa, na tarde desta quinta-feira (11), no Qatar. Os brasileiros ficaram em quarto lugar, após perder três cobranças de pênaltis. Os egípcios desperdiçaram só duas, venceram por 3 a 2 e ficaram com terceira colocação.

O Verdão terminou a competição com o pior ataque sem marcar nenhum gol e pela primeira vez o campeão da Libertadores não fica entre os três melhores do Mundial da Fifa.

O jogo

O técnico Abel Ferreira colocou em campo um time diferente daquele que perdeu para o Tigres na semifinal no Mundial de Clubes da Fifa. As novidades foram Felipe Melo, Patrick de Paula, Willian Bigode e Mayke no time titular. Mas, até os trinta minutos do primeiro tempo, os brasileiros pareciam sonolentos em campo e viram os egípcios atuarem.

A melhor chance do Al Ahly surgiu após erro do capitão alviverde. Felipe Melo perdeu bola na entrada da área para El Solyeda, que chutou cruzado, mas ninguém chegou para marcar.

Do lado do Palmeiras, Rony poderia ter feito o primeiro do jogo. Raphael Veiga bateu escanteio, defesa tirou e o atacante tentou chute forte, mas foi para fora. A partir do primeiro chute a gol, o Verdão conseguiu equilibrar a partida e impor seu jogo em campo.

Com mais posse de bola, os brasileiros criaram mais oportunidades e poderiam ter saído do primeiro tempo em vantagem. Rony e Luiz Adriano finalizaram, mas não conseguiram marcar.

Os brasileiros voltaram do intervalo mais ligado, com marcação avançada e forçando os erros do time do Egito. Logo aos 7 minutos, Mayke driblou o zagueiro, invadiu a área e cruzou para Patrick de Paula, que cabeceou por cima do gol.

O Al Ahly equilibrou a partida e chegou ao gol palmeirense, mas não valeu. El Soleya recebeu cruzamento na entrada da área e finalizou de voleio. Weverton espalmou para área e Ajayi, em posição irregular, marcou no rebote.

Antes de ser substituído por Danilo, Patrick de Paula recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e chutou cruzado. A bola passou pertinho do gol de El Shenawy. Mas ficou nisso e o jogo foi para os pênaltis.

Cobranças

O Al Ahly abriu as cobranças e Ibrahim chutou de um lado e Weverton foi para o outro. A cobrança de Rony ficou com o goleiro El Shenawy.

Weverton defendeu batida de El Soleya, mas Luiz Adriano bateu mal e desperdiçou para fora seu pênalti.

Mohsen bateu na trave e perdeu para os egipcios. Gustavo Scarpa converteu primeiro gol dos brasileiros.

Hany cobrou bem e deixou Al Ahly na frente. Gustavo Goméz empata novamente com batida colocada.

Atacante Ajayi cobrou e fez, mas o capitão Felipe Melo bateu mal, perdeu terceiro pênalti brasileiro e Verdão fica só em quarto lugar no Mundial.

O Palmeiras volta a campo no domingo, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.