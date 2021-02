Semana será de atividades normais na rede pública estadual de ensino

A semana do carnaval, de 15 a 17 de fevereiro, será de atividades normais na rede pública estadual de ensino em Mato Grosso este ano. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) enviou uma orientação para todas as escolas nesta quarta-feira (10.02), sugerindo às equipes gestoras e demais profissionais que realizem, nestes três dias, ações de planejamento e plantões tira dúvidas para os estudantes, com foco na recuperação da aprendizagem, observando todas as medidas de prevenção da transmissão da Covid-19.

É importante que cada aluno verifique com a própria escola qual é a programação para a próxima semana.

O ponto facultativo do carnaval foi cancelado pelo Decreto estadual 810, do dia 1º de fevereiro deste ano, como forma de reduzir o avanço da Covid-19. A mesma medida foi tomada pela grande maioria dos estados, inclusive por aqueles onde a festa carnavalesca é tradição, como Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Fortaleza.