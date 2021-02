Senador se reúne com prefeitos e representantes de municípios para ouvir demandas

O senador Wellington Fagundes (PL) se reuniu com os novos prefeitos e representantes dos municípios da região sudeste do estado. A reunião aconteceu na manhã dessa terça-feira (16), no escritório político que o parlamentar mantém em Rondonópolis, e serviu para provocar a aproximação entre os gestores e ouvir suas demandas.

Para Fagundes, o encontro com as lideranças políticas da região é importante para o entrosamento entre os gestores e também para que ele possa falar um pouco a respeito das dinâmicas da tramitação de projetos em Brasília. “Eu sou um municipalista convicto, porque é nos municípios que as pessoas vivem, os problemas estão nos municípios. Eu sempre procuro estar lá no município visitando, mas este ano nós vamos ter muito pouco tempo para aprovar o Orçamento (federal), agora em março já devemos aprovar o Orçamento. Então, nós estamos fazendo essas reuniões regionais, com os consórcios, exatamente para que a gente possa ouvir a todos”, explicou.

Ele continua explicando que essa proximidade com os gestores tem muita importância para o estabelecimento de parcerias regionais e para a busca de soluções conjuntas. “Esse trabalho tem que ser diuturno, não importa se o prefeito é novo, está apenas começando. Mas é claro, as ações, os municípios vão se desenvolvendo. Então, Mato Grosso é um estado que desenvolve muito, nós temos um estado grande com a população ainda pequena. Então, todos os municípios precisam de recursos em praticamente todas as áreas, na Educação, na área da Saúde, melhorar as estradas, construir pontes, e atender ao cidadão que é o mais importante”, completou Wellington Fagundes.

Presente na reunião, o prefeito da cidade de São Pedro da Cipa, Eduardo Português (PSB) elogiou a iniciativa do senador. “Os prefeitos novos estão aí na expectativa do novo Orçamento. O meu município é pequeno e depende muito de recursos estaduais e federais para fazer as melhorias que a nossa população tanto anseia. Sabemos do trabalho do senador Wellington, um senador municipalista que sempre vem lutando pelos municípios, principalmente pelos menores, lutando pelo estado. Estamos aqui hoje conversando, vendo as demandas e o que é melhor para o nosso município”, apontou.

Outro que fez questão de comparecer é o prefeito de Pedra Preta, Nelson Orlato (PSB), que assume pela terceira vez a administração da cidade. “Nosso senador Wellington é sempre companheiro, há muitos anos, a pessoa hoje que a gente sabe que tem lá em cima. Ele sempre nos ajudou, a todos os municípios e eu tenho certeza que nessa reunião nós vamos fazer algumas reivindicações e tenho certeza de que a gente tem uma afinidade muito grande e que ele tem capacidade para isso (viabilizar convênios e recursos)”, declarou.

Wellington Fagundes aproveitou a oportunidade para falar sobre como anda o processo de criação da UFR e convidou a Reitora da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Analy Polizel, que falou aos novos gestores e colocou a instituição que representa para celebrar parcerias com os municípios, conforme as possibilidades e demandas de cada um.

Também estiveram presentes os prefeitos de Tesouro, João Isaac Moreira Castelo Branco, de Itiquira, Fabiano Dalla Valle, de São José do Povo, Ivanildo Vilela da Silva, de Araguainha, Francisco Gonçalves Naves, além de vereadores e outras autoridades regionais.

