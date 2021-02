Silvio Santos é vacinado contra a covid-19

Silvio Santos foi vacinado contra a covid-19 nesta quarta-feira (10). O momento da imunização do apresentador de 90 anos foi compartilhado por uma das filhas, Rebeca Abravanel, no Instagram. “10/02/2021 Vacinado!!!!!!!!!! Agradeçendo muito a Deus por esse momento!”, escreveu. No campo de comentários, Daniela Beyruti, outra herdeira do comunicador, também celebrou. “Que alegria ver está foto. Gloria a Deus!”.

No Twitter, os internautas não perdoaram ao comentar o look e a camisa desalinhada do “patrão”.

“Só Silvio Santos mesmo para ser vacinado de pijama abotoado todo torto ainda e continuar sendo respeitado. Vai eu sair de casa desse jeito”, comentou uma moça. “Silvio Santos me representa quando eu saio atrasada e percebo que a camisa está com os botões com as casas trocadas!”, exclamou uma segunda. “O maior comunicador da história desse país foi vacinado hoje. E foi de pijama. Que lenda hehehe”, brincou um rapaz.

Outro detalhe que chamou a atenção dos internautas foi o erro do nome de registro do apresentador no comprovante da vacinação: “Senhor Abravanel”, ao invés de “Senor Abravanel”, nome verdadeiro do empresário.

O post do governador João Doria mostrando Silvio Santos vacinado, posando para fotos sem máscara, também movimentou comentários no microblog.

O dono do Baú da Felicidade estava sem gravar programas desde o final de 2019. Nesta semana, quem também já se protegeu do coronavírus foi: Ary Fontoura, Ziraldo, Stênio Garcia, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, entre outros.