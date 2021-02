Surto de Ebola no oeste da África já deixou pelo menos 10 mortos

O novo surto de Ebola em países da África ocidental já deixou 10 mortos, segundo divulgou a Organização Mundial de Saúde (OMS) nesta quarta-feira (24). Seis das vítimas morreram na Guiné, o primeiro país a declarar uma nova epidemia da doença, há pouco mais de uma semana, e outras quatro, na República Democrática do Congo.

Os dois países confirmaram, juntos, que têm 17 casos confirmados da doença: 9 na Guiné e 8 na RDC. Além disso, foram identificadas 1185 pessoas (394 na Guiné e 791 na RDC que tiveram contatos com as pessoas infectadas.

No caso da República Democrática do Congo, a OMS também divulgou que 658 pessoas já receberam a vacina contra o Ebola, um tipo de febre hemorrágica altamente contagioso transmitido pelo contato com animais infectados e pelos fluidos corporais das pessoas contaminadas. A Guiné iniciou a vacinação na terça-feira, mas ainda não forneceu números.

Chegada das vacinas

Na noite da última segunda-feira, 11,3 mil doses da vacina chegaram à Guiné, fornecidas pela OMS, e o país deve receber outras 8,7 mil doses vindas dos EUA ainda nesta quarta. A maior parte dos imunizantes será usada nas províncias de Gouecké e Nzérékoré, que ficam no sul do país, em uma região que faz fronteira com Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim