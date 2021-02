Suspeito é preso por vender apostas do jogo do bicho

Polícia Militar prendeu um homem de 54 anos por prática ilegal de jogos de azar (jogo do bicho), em Cuiabá nesta sexta-feira (26). O suspeito foi pego registrando as apostas clandestinas em praça pública, no bairro Pedra 90.

Os policiais realizavam patrulhamento na avenida principal do Pedra 90, quando receberam uma denúncia que havia um homem vendendo apostas do jogo do bicho e bingo eletrônico em um quiosque localizado na praça do bairro.

Os policiais foram checar a denúncia e localizaram o suspeito, que logo confessou que estaria fomentando o jogo ilegal no quiosque. O homem foi preso.

Na ação, a PM apreendeu mais de R$ 400, impressora portátil, máquina de cartões, máquina para registro do jogo e outro equipamento eletrônico para registro de jogo de bingo.

O homem confessou aos policiais que já teria sido preso outras vezes pela prática ilegal. A PM encaminhou o suspeito à Central de Flagrantes. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.